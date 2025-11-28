Bakkali e altri parlamentari del Pd bloccati per ore in Cisgiordania: «Nessun intervento straordinario, situazione risolta rapidamente»

Una delegazione di parlamentari del Partito democratico in missione tra Gerusalemme e Cisgiordania è rimasta bloccata per alcune ore nei pressi del checkpoint di Hizma. Nel gruppo anche la ravennate Ouidad Bakkali, ex assessora comunale, insieme agli onorevoli Laura Boldrini, Mauro Berruto, Sara Ferrari, Valentina Ghio e all’ex ministro Andrea Orlando.

Secondo quanto riferito dagli stessi deputati, il convoglio stava rientrando da Gerico verso Gerusalemme quando, all’altezza del checkpoint, si sono uditi forti boati: erano granate stordenti lanciate dalle forze israeliane contro alcune auto ferme in coda. L’autista ha deviato rapidamente su una strada laterale e la delegazione si è temporaneamente rifugiata presso una famiglia palestinese del villaggio, mantenendo nel frattempo i contatti con il Consolato italiano.

Il Pd, in una nota, contesta «ricostruzioni non coincidenti con quanto realmente accaduto», sottolineando che non vi sarebbe stato alcun intervento di mezzi blindati o forze di sicurezza per “mettere in sicurezza” il gruppo, come invece riportato dalle prime agenzie. Una volta riaperto il varco, i parlamentari hanno ripreso il tragitto verso Gerusalemme, incontrando poco dopo la vettura del console Bellato.

«La situazione si è risolta in modo rapido e senza alcuna necessità di interventi straordinari», ribadisce Bakkali, che ringrazia consolato e ambasciata per la disponibilità. «Questa è la quotidianità dei palestinesi della West Bank, dove è in corso una pulizia etnica e un aumento senza precedenti della violenza. Il mondo guarda altrove mentre la situazione precipita».