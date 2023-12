Bagnacavallo. L’autopsia esclude la morte violenta di Paola Bolognesi

RAVENNA. Sul corpo di Paola Bolognesi, trovata senza vita la vigilia di Natale, non ci sarebbe alcuna azione violenta. E’ questo l’esito dell’autopsia sul corpo della donna di Bagnacavallo, allenatrice di pallavolo di 61 anni, che quindi esclude ogni ipotesi di omicidio. Le ecchimosi trovate sul corpo sarebbero conseguenze di una morte naturale. Per saperne di più sarà necessario però attendere la relazione della dottoressa Silvia Barbagallo che ha curato l’esame. A questo punto sarà quindi chiuso il fascicolo che vedeva indagato per omicidio, come atto dovuto, il marito di origine cubana Miguel Soto Romero. Saranno dissequestrati la casa della coppia, le auto e i cellulari. Presto sarà poi fissata la data dei funerali che inizialmente erano stati previsti per il 27 dicembre e poi sospesi per consentire l’autopsia.