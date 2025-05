Avis Ravenna, Renzo Angeli nuovo presidente provinciale

Avis Provinciale Ravenna ha il suo nuovo presidente. Il comitato direttivo della storica associazione dei donatori di sangue ha nominato Renzo Angeli, già segretario della stessa dal 2017, come nuovo Presidente provinciale e successore di Marco Bellenghi, giunto al termine del suo duplice mandato. Angeli, che ha al suo attivo oltre 40 anni di militanza in AVIS, dapprima come volontario donatore poi anche come dirigente (è Vicepresidente -uscente- AVIS Emilia-Romagna dal 2017 e Consigliere nazionale), consolida così il proprio ruolo di punto di riferimento nel mondo del volontariato e del Terzo settore.

Ad affiancare Angeli in questo importante percorso, ci sono i due vicepresidenti, Roberto Zoffoli (Vicario) e Cesare Giorgi, il tesoriere Luigi Rusticali e il segretario Marco Bellenghi. Completano il nuovo Consiglio Direttivo di AVIS Provinciale Ravenna i consiglieri Ivan Alpi, Chiara Angelino, Ugo Bagnara, Elvio Baldassari, Michela Ballardini, Yuri Bologna, Laura Braghini, Filippo Cantagalli, Valentino Cattani, Fabrizio Cimatti, Barbara De Milo, Marco Dell’Era, Laura Gagliardi, Emilio Giacchini, Alessandra Gotti, Maurizio Grilli, Mario Laghi, Alex Lanzoni, Marco Mainetti, Ivonne Malavolti, Leonardo Orlando, Sergio Ricci Petitoni, Giuseppe Romani, Daniela Timoncini. Il Consiglio proseguirà il lavoro avviato negli ultimi mesi, rafforzando il legame con il territorio, con un forte impegno sulla formazione dei dirigenti e dei volontari, e promuovendo l’importanza della donazione tra le giovani generazioni. Grazie al coinvolgimento di tutti i membri dell’Associazione, si intende intensificare la comunicazione e le iniziative di sensibilizzazione, facendo leva sul valore della solidarietà e della comunità.