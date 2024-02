Auto con esplosivo: tre arresti e perquisizione a Ravenna

BOLOGNA. Era iniziato come un controllo stradale di routine e si è concluso con l’arresto, per detenzione illegale di esplosivi, di tre uomini, che ora si trovano nel carcere bolognese della Dozza. Il triplice arresto, fa sapere la Questura di Bologna, è avvenuto nella notte a seguito di un controllo svolto da una volante tra viale Lenin e viale Lincoln. Gli agenti hanno incrociato un’Alfa Mito e, insospettiti dalle manovre del conducente, hanno seguito l’auto, per poi fermarla. A bordo c’erano tre persone- un 40enne palermitano, un 41enne napoletano e un 32enne emiliano-romagnolo- e i poliziotti hanno deciso di approfondire gli accertamenti, scoprendo all’interno del mezzo due sacchi contenenti una ‘marmotta’, solitamente utilizzata per sventrare i bancomat, con 400 grammi di esplosivo, piedi di porco, passamontagna, guanti, torce e anche quattro radioline in grado di captare le frequenze della Polizia e dei Carabinieri. I tre sono quindi stati portati in Questura, e dai successivi controlli è emerso che due di loro- il palermitano e l’emiliano-romagnolo- hanno precedenti anche specifici. Visto il reato contestato, gli arrestati sono stati portati in carcere, e sono immediatamente stati attivati gli artificieri per disattivare l’esplosivo, che è poi stato sequestrato assieme a tutto l’altro materiale trovato nell’auto. Questa mattina, infine, sono stati perquisiti, con l’aiuto della Squadra mobile e di un cane antiesplosivo, due appartamenti risultati nella disponibilità degli arrestati, uno in provincia di Ravenna e uno in provincia di Bologna, ma non è stato trovato nulla.