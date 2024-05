Assicurazioni auto, prezzi alle stelle dopo l’alluvione: consumatori romagnoli colpiti due volte

Le assicurazioni per le auto sono sempre più care. Se ne stanno accorgendo anche i romagnoli che si trovano di fronte all’ennesima difficoltà dopo l’alluvione dello scorso anno. «Purtroppo gli aumenti per tutelarsi contro gli eventi climatici erano ampiamente prevedibili - commenta il presidente di Federconsumatori Ravenna, Vincenzo Fuschini -, ciò che invece non avevamo preventivato è la raffica di aumenti per voci che nulla hanno a che fare con i disastri del meteo come ad esempio le assicurazioni per la responsabilità civile della automobili (Rca). Anche negli ultimi giorni, diversi cittadini si sono rivolti ai nostri uffici per lamentarsi della situazione. Con il potere d’acquisto in calo per la maggior parte delle famiglie, è l’ennesima tegola».

Fuschini sottolinea come i premi delle assicurazioni siano collegati ai fattori di rischio: «L’anno scorso i terribili giorni dell’alluvione hanno prodotto danni molto ingenti al patrimonio delle persone – spiega Fuschini -. Non solo auto, ma anche abitazioni e tanti altri elementi. Le clausole assicurative in alcuni casi erano poco chiare. Non tanto per ragionamenti maliziosi delle società di assicurazione, ma proprio perché ci siamo trovati di fronte a un evento climatico di una portata inaspettata e difficilmente prevedibile. Nei mesi successivi sono state presentate diverse vertenze legali, perché i cittadini si sono visti rifiutare richieste di risarcimenti inoltrate alle assicurazioni. In seguito alle vertenze, in alcuni casi le assicurazioni sono state costrette a pagare. A distanza di mesi da quegli eventi è normale che nelle polizze siano state inserite specifiche più precise e ovviamente più care per l’utenza. Quello che sembrava impossibile meteorologicamente fino a qualche anno fa, oggi non è così da escludere. I cambiamenti climatici incideranno in maniera sostanziale anche sulle scelte e sui costi delle assicurazioni. Basta andare indietro di poche settimane e vedere cosa è successo a Milano per il maltempo. Dobbiamo quindi attenderci esborsi più significativi per proteggerci da determinate casistiche. Occorre però analizzare se gli aumenti richiesti siano il frutto di calcoli corretti».

Sul Sole 24 Ore emerge – in base ai dati forniti da Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - che il prezzo medio dell’Rc auto è di 388 euro, in aumento del 7,9% su base annua in termini nominali.

In termini reali, l’aumento è del 6,2% secondo i dati degli aumenti dei contratti di assicurazione sottoscritti ad ottobre 2023.

Fuschini lamenta il fatto che un tempo il mercato della Rca fosse controllato dal Ministero, per cui gli aumenti erano comunque concordati: «Oggi prevale in tutto e per tutto il libero mercato, quindi le assicurazioni fanno quello che vogliono. La loro discrezionalità nell’aumento dei premi fa sì che siamo di fronte a rincari molto significativi non solo per le auto. Il caso degli agricoltori è emblematico. Il meteo è sempre più imprevedibile. Negli anni scorsi ci sono state le gelate tardive nei campi, la grandine, l’alluvione, il tornado. La conseguenza è che i prezzi per tutelarsi sono alle stelle»