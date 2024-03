Arrivata a Ravenna la nave ong di Emergency con 71 migranti: ecco dove saranno destinati VIDEO GALLERY

E’ arrivata a Ravenna alle 8.45 la nave ong Life Support di Emergency con a bordo 71 persone. I migranti sono stati accolti dalla macchina umanitaria al Terminal Crociere di Porto Corsini. Sono terminate alle 11 le operazioni di sbarco. Subito dopo l’attracco, subito sono saliti a bordo i medici dell’Usmaf, il personale del 118 e della Croce Rossa Italiana per le prime visite e personale della Questura per gli adempimenti di rito. Tra i primi migranti a scendere dalla nave, un giovane per il quale si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso del locale nosocomio per ulteriori accertamenti, poi i tre minori di cui uno accompagnato e l’unica donna a bordo. Con mezzi della Croce Rossa Italiana i migranti sono stati poi trasferiti al Pala de Andrè per le ulteriori visite mediche da parte del personale dell’Ausl Romagna e per l’effettuazione di tutti gli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento e dei Servizi Sociali del Comune.

Appena ultimate le visite e le procedure identificative il programma di trasferimento prevede questa ripartizione: 9 migranti a Forlì-Cesena, 5 a Rimini, 53 a Bologna per la redistribuzione tra le restanti province dell’Emilia Romagna (16 rimarranno a Bologna, 9 a Reggio Emilia, 5 a Ferrara, 11 a Modena, 7 a Parma e 5 a Piacenza).

Un giovane al Pronto Soccorso

Le visite sanitarie sono terminate alle 15 e non sono state rilevate particolari criticità, fatta eccezione per il giovane accompagnato in ambulanza stamattina al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Il ragazzo resta tutt’ora ricoverato per ulteriori accertamenti. I migranti destinati a Forlì-Cesena (9) e Rimini (5) sono stati prelevati dai gestori direttamente al Pala De Andrè. Al termine dei colloqui i minori sono risultati non più 3 ma 5 tutti non accompagnati che rimarranno nel Cas minori di via Torre a Ravenna, ai quali si aggiungono 2 adulti accolti nei Cas di Cervia e Riolo e l’altro adulto una volta dimesso dall’ospedale. I restanti 49 con pullman sono stati trasferiti al centro Mattei di Bologna dove saranno ripartiti tra le restanti province emiliane.

“Voglio ringraziare ancora una volta la macchina dell’accoglienza – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – che con efficienza e tempestività si è prodigata per le operazioni di sbarco a Porto Corsini e poi al Pala De Andrè per tutte le altre procedure di rito. Una macchina ormai collaudata dopo 9 sbarchi che portano a 939 le persone giunte a Ravenna a partire dal primo sbarco avvenuto il 31 dicembre 2022” .