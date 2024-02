Alluvione: quando la perizia costa più del bene da risarcire. Figliuolo: “Abbiamo poche domande sulla piattaforma, le risorse ci sono”

“Il problema delle risorse in questo momento, onestamente, mi preoccupa poco o niente”. Per il commissario alla ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo, oggi in audizione in commissione Ambiente alla Camera, la questione è un’altra: la difficoltà a risarcire puntualmente i cittadini per i danni subiti, a partire dalle pratiche necessarie per ottenere i fondi. “Abbiamo poche domande in questo momento sulla piattaforma, ma è un dato che statisticamente si riscontra anche in altri tipi di tragedie, il mio obiettivo è fare impennare questa curva subito. Perchè al momento abbiamo in cassa circa 630 milioni di euro, a cui si sono aggiunti con l’ultima finanziaria 700 milioni di euro del credito d’imposta, presto usciranno i decreti attuativi e quindi l’ordinanza commissariale.

Forse Mandrake riuscirebbe a mettere a terra più di 1,3 miliardi nel corso dell’anno...”. Il problema è appunto la “messa a terra”. “Abbiamo messo gli sportelli - sottolinea Figliuolo rispondendo alle domande dei deputati - per dare impulso alla ricostruzione privata, per spiegare nel dettaglio come fare le domande. Spesso il problema è trovare i periti. Questo vuol essere anche un appello agli ordini di categoria, di dare anche loro una mano perchè questa tragedia ha colpito tutti”. Tanti, racconta ad esempio Figliuolo, esitano a fare una perizia che potrebbe costare più del bene da risarcire.

Gioco di squadra

“Mi appello a tutti, dobbiamo fare tutti parte della stessa squadra”, insiste Figliuolo. “Non c’è un atteggiamento di burocrazia cieca e becera, ma il commissario non può accettare abusi edilizi. Altrimenti si faccia una norma e si dica che per questa alluvione si accettano gli abusi edilizi e il commissario prende e paga sulla base di autocertificazioni. A me dispiace, ma questo è”.

Per quanto riguarda invece la ricostruzione pubblica la “struttura, al momento, ha ricevuto 2,5 miliardi di euro. Di questi noi abbiamo reso disponibili 1,6 miliardi. Ad oggi, di cassa, ho erogato 173,6 milioni”. Va detto che “fare una stima il giorno dopo l’alluvione non è farla sei mesi dopo o un anno dopo”, fa notare a questo proposito il commissario. “Noi in questo momento stiamo mettendo a sistema tutto, partendo dalle esigenze del territorio”.