Alluvione, niente rimborso al 100%. Dai 10mila euro di rimborso saranno detratti i Cis

«Una colossale presa in giro»: non usa giri di parole Stefano Bonaccini, presidente della Regione, riguardo al rimborso sui beni mobili del Governo. «Con sconcerto abbiamo appreso dall’Esecutivo che le famiglie non verranno rimborsate al 100% come gli era stato promesso». Il rimborso dei beni mobili è infatti pari a massimo 10mila euro ma «se sono già stati incassati i 3mila o i 5mila euro» dei Cis (rimborsati nelle settimane successive all’alluvione) «questi verranno detratti». Bonaccini chiede che la Romagna «non venga dimenticata» e che «ogni promessa sia mantenuta»