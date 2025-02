Alluvione, Legacoop Romagna: “Allagare i campi? Va bene, a patto che si risarcisca subito”

Sì alle “servitù di allagamento” di terreni coltivati, a patto che le indennità destinate a compensare il rischio degli agricoltori “siano adeguate, certe nelle tempistiche e prontamente disponibili”. E sempre tenendo presente che questo tipo di soluzione “va disciplinato con attenzione e non può sostituire le opere pubbliche necessarie per mettere in sicurezza il territorio”. Legacoop Romagna apre alla proposta della Regione di utilizzare i terreni coltivati per fare fronte alle alluvioni, in caso di emergenza. Una idea che si sta rapidamente concretizzando, come è emerso ieri durante la conferenza stampa con il presidente regionale Michele de Pascale e i consorzi di bonifica.

Nel complesso, fa sapere Legacoop Romagna, le cooperative approvano l’indirizzo strategico per la messa in sicurezza idraulica del territorio individuato dalla Regione e dai consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna. Il percorso si sta concretizzando, anche grazie al Piano per la bonifica per l’Emilia-Romagna dotato dal Pnrr di 1,2 miliardi di euro. “Le considerazioni espresse dal nuovo commissario straordinario Fabrizio Curcio nel corso della Consulta agricola regionale, tenuta nei giorni scorsi, vanno nella giusta direzione”, fa sapere per Legacoop Romagna il coordinatore territoriale di Ravenna e referente per il percorso di risarcimento sull’alluvione, Mirco Bagnari.

La struttura commissariale, secondo Bagnari, “deve essere un supporto sia per il mondo agricolo e per la soluzione delle sue problematiche legate ai problemi idrogeologici, sia per gli enti del territorio dell’implementazione delle scelte di programmazione territoriale di loro competenza. Per riuscire ad affrontare concretamente i problemi è necessario riportare le cose sui giusti binari”. “Siamo convinti che il grande impegno della Regione Emilia-Romagna e del suo presidente, Michele de Pascale, sia indispensabile”, sottolinea Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna. I cambiamenti climatici “non ci lasciano infatti tempo da perdere. Occorre quindi che il Piano speciale, ad oggi non ancora approvato perché il ministero dell’Economia e delle Finanze non ha garantito la copertura finanziaria degli oltre quattro miliardi di euro di opere pubbliche necessarie, venga realizzato prima che nuovi eventi meteo-climatici estremi mettano a grave rischio la nostra terra, sommando altri danni a quelli già subiti”.