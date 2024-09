Alluvione in Romagna, vertice con Figliuolo lunedì 30 settembre: “Piani speciali e snellimenti amministrativi”

Fare il punto della situazione “sullo stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, delle più urgenti necessità, finanziati con le ordinanze commissariali 8 e 15, per la messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023”; e farlo “alla luce del quadro di situazione emerso in seguito agli ultimi eventi del 17 e 18 settembre”. Insomma, mettere insieme lo ‘sguardo’ sul lavoro fatto dopo l’alluvione sovrapponendo a questa ‘mappa’ i segni lasciati dall’ultima recentissima ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Ma si discuterà anche “dei Piani speciali” e delle “proposte per eventuali ulteriori snellimenti di carattere amministrativo”.

E’ l’ordine del giorno dell’incontro che il commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha convocato “sulla base delle esigenze rappresentate dal sub-commissario della Regione Emilia-Romagna” in videoconferenza il prossimo lunedì 30 settembre, alle 12, e sarà presieduto dallo stesso Figliuolo.