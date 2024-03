Alluvione e cantieri, Bonaccini a Ravenna punge il Governo: “Dei 216 tecnici previsti, per ora ne vediamo una quarantina” - Gallery

Tra i tanti problemi ancora da risolvere nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione dello scorso maggio, quello del personale tecnico aggiuntivo che dovrebbe aiutare i Comuni a gestire le decine di cantieri necessari alla ricostruzione. “Alcuni sindaci dicevano che non riescono ad avere il personale tecnico-amministrativo necessario, credo siano arrivati una quarantina dei 216 tecnici previsti. Ci sono Comuni con poche migliaia di abitanti che hanno decine di cantieri da attivare e non hanno il personale adeguato. Bisogna trovare una modalità che permetta di avere più persone”, spiega il governatore, Stefano Bonaccini, che questa mattina ha incontrato i sindaci del ravennate. “Abbiamo iniziato questo trittico di incontri questa mattina a Ravenna. C’era più della metà della mia giunta, abbiamo incontrato tutti gli amministratori locali e le parti sociali per condividere ciò che abbiamo presentato quindici giorni fa al commissario Figliuolo, una serie di contributi per modificare alcune cose o introdurle, per cercare di aiutare a semplificare, sburocratizzare, rendere un po’ più semplici le procedure per la richiesta di rendicontazione dei danni”, fa il punto Bonaccini a margine di un evento organizzato a Bologna da BnpParibas. “Faremo lo stesso nelle prossime ore nel forlivese-cesenate e nella città metropolitana di Bologna, che sono i territori più colpiti. Ho incontrato l’altra sera i comitati degli alluvionati e abbiamo condiviso più o meno le stesse cose. Il commissario Figliuolo verrà il 22 a incontrare tutto il Patto per il lavoro per il Clima, cercheremo di condividere le 60 proposte tecniche che abbiamo avanzato”, anticipa il presidente dell’Emilia-Romagna.

Sono tante, ma dovrebbero, condivise con tutti gli attori del territorio, migliorare la situazione. Poi ci sono delle cose che non competono a noi, come inserire i beni mobili tra i beni rimborsabili, le risorse per la ricostruzione privata che ad oggi ammontano a un terzo o un quarto di quello di cui ci sarà bisogno. Il tema del personale che non sta arrivando”, aggiunge Bonaccini. “Credo che questo sia il modo migliore per lavorare con il commissario: raccogliere le indicazioni del territorio e provare a dare un contributo”, conclude.

I cantieri in fase di avvio

Sul Ronco, nel ravennate, sono in partenza 4 cantieri da 300mila euro (per un totale di 1 milione 200mila euro), per la sistemazione di frane degli argini e il ripristino di difese delle sponde mediante la posa di scogliere lungo tratti di arginature dalla lunghezza di circa 100 metri ciascuno. Sulla sommità degli argini, corrono viabilità comunali. In particolare, le opere interesseranno le località Coccolia, San Bartolomeo, Ghibullo e San Bartolo. Sempre sul Ronco in comune di Ravenna, si sta concludendo la progettazione di un intervento da 1,9 milioni per la ricostruzione di golene e il rinforzo dell’argine da Borgo Sisa a Durazzanino, al confine con il forlivese.

Sul Montone è al via un intervento da 300mila euro presso la Chiusa di San Marco (Comune di Ravenna) per il ripristino della sommità arginale interessata da smottamento.

Sul Lamone, a Formellino di Faenza, è in affidamento un cantiere da 350mila euro per il ripristino dei corpi arginali destro e sinistro e per la rimessa in quota delle sommità arginali.

Sul Santerno sono 3 gli interventi in affidamento per un totale di 2,7 milioni. Alla confluenza tra Reno e Santerno, nei comuni di Lugo e Alfonsine (località Villa Pianta) con 500mila euro si procederà al ripristino di golene e argini franati in destra e sinistra Santerno, a seguito del pompaggio acque dal Canale destra Reno.

Sempre lungo il nodo Reno-Santerno, tra Santa Maria in Fabriago e Valle, fino a Ponte Pianta, sono previsti due interventi dal valore complessivo di 2,2 milioni: riguardano l’officiosità idraulica del fiume Santerno con la rimozione di vegetazione caduta, la sistemazione di frane golenali e il consolidamento degli argini.

Sul Savio, è in ultimazione la progettazione di un cantiere da 1,9 milioni di euro che punta al ripristino dell’officiosità idraulica nel tratto tra Matellica e Cannuzzo, a Savio di Ravenna e Cervia, e all’adeguamento dei corpi degli argini a valle degli abitati di Castiglione di Ravenna e Cervia, fino alle località Bottega della Guarniera e Villa Ragazzena.