Alluvione. Domani e venerdì sopralluogo di Bonaccini e giunta regionale

RAVENNA. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini e la Giunta regionale in visita nei luoghi colpiti dall’alluvione nel maggio dell’anno scorso. Dopo il primo appuntamento di domani a Ravenna, venerdì saranno invece a Forlì per fare il punto sugli interventi completati, i cantieri in corso e quelli della programmazione anticipata. Ma anche per monitorare l’impegno quotidiano verso cittadini, famiglie e imprese nelle procedure di rimborso dei danni. La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con il presidente fa dunque visita ai luoghi colpiti dall’alluvione per fare il punto sulla ricostruzione. Nel dettaglio, l’appuntamento a Forlì è per venerdì, alle 14, nella sede della Provincia, in piazza Morgagni 9. Saranno presenti il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, il presidente della Regione Bonaccini, e la vicepresidente Priolo. È previsto infine un punto stampa alle 15.30, nella Sala dell’ex Consiglio al piano terra.