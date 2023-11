Alluvione, danni e morti, nuovo vertice tra la Procura di Ravenna e quella di Forlì. Assegnate deleghe ai carabinieri per acquisire ulteriori atti d’indagine

Nuovo summit tra le Procure di Ravenna e Forlì sulle alluvioni di maggio. All'incontro che si era svolto a metà settembre, secondo quanto riporta un'Ansa, sarebbe seguito nei giorni scorsi un ulteriore vertice tra investigatori, magistrati e polizia giudiziaria con la disposizione di accertamenti e l'assegnazione di deleghe ai carabinieri per l'acquisizione di ulteriori atti relativi ai giorni delle esondazioni. Il coinvolgimento dei reparti territoriali dell'Arma e dei nuclei investigativi, oltre a quelli specializzati come i Forestali, lascia presupporre un nuovo impulso all'indagine mirato ad appurare eventuali profili di responsabilità non solo legati agli eventi alluvionali ma anche in merito ai decessi.

Al momento in Procura a Ravenna risulta aperto dal procuratore Daniele Barberini un fascicolo contro ignoti per disastro colposo in cui sono confluiti foto e relazioni tecniche, mentre a inizio ottobre è stata invece chiesta l'archiviazione per le indagini per omicidio colposo, sempre contro ignoti, aperte dai pm di turno sulle vittime provocate dal maltempo di primavera, richiesta su cui è attesa la decisione del gip. Anche l'autorità giudiziaria di Forlì aveva aperto parallelamente un fascicolo da parte della procuratrice capo Maria Teresa Cameli, da poco in pensione.