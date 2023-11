Alfonsine, furgone finisce in un fossato in via Torretta. Ferito un uomo di 32 anni

Un uomo di 32 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 18, in via Torretta non lontano da Alfonsine. L’uomo era a bordo di un furgone Fiorino che, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, è finito fuori strada nel fossato che costeggia la strada. L’incidente è avvenuto mentre viaggiava in direzione di Voltana. L’uomo al volante per fortuna è rimasto sempre cosciente e, nonostante le operazione per estrarlo dalle lamiere siano state difficili, è rimasto sempre cosciente. Subito dopo è stato trasportato con codice di media gravità all’ospedale a bordo di un’ambulanza. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche due squadre dei vigili del fuoco di Ravenna e Lugo.