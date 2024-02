Al via i corsi per insegnanti di teoria e istruttori di guida

Professioni interessanti dallo sbocco lavorativo sicuro, anche per chi vuole “cambiare vita” con un lavoro nuovo

Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi di formazione per insegnanti di teoria e istrut-tori di guida, organizzati da AU.RA Autoscuole, in avvio fra fine febbraio (i corsi da insegnante) e inizio aprile (quelli da istruttore).

Si tratta di due profili professionali (integrabili in quello di insegnante/istruttore) particolar-mente interessanti da vari punti di vista. Intanto per gli sbocchi lavorativi: il conseguimento del titolo permette l’abilitazione su tutto il territorio nazionale, e la richiesta per questa tipo-logia di professione è costante e presente in tutta Italia. Ma c’è anche un importante aspetto etico: il corso insegna a formare nuovi guidatori responsabili, per migliorare la sicurezza stra-dale nelle nostre comunità.

Nel dettaglio, il corso da insegnante inizia il 29 febbraio, dura 145 ore e si chiude il 12 maggio: per potervi accedere è sufficiente la maggiore età e possedere la patente B. Quello da istrut-tore inizia l’8 aprile, dura 80 ore e si chiude il 18 maggio: per poter accedere è fondamentale avere almeno 21 anni e aver conseguito le patenti B, C, CE e D. Una formazione completa (insegnante e istruttore) dura 155 ore, fra il 29 febbraio e il 18 maggio, con gli stessi criteri previsti per il corso istruttore. Le iscrizioni si chiudono il 23 febbraio per i corsi in avvio a febbraio, il 2 aprile per il corso da istruttore. Per accedere ai corsi è fondamentale non aver avuto precedenti penali.

Il 50% delle lezioni teoriche si svolgeranno durante alcuni fine settimana nella sede AU.RA. di piazza Paul Harris (Zona Darsena, via Trieste) a Ravenna, mentre il restante 50% si terrà in videoconferenza su piattaforma Zoom. L’organico dei formatori è composto da docenti uni-versitari e istruttori di provata esperienza, soggetti ad aggiornamenti periodici e attivi da anni nel settore autoscuole. AU.RA. collabora con il Centro Studi Cesare Ferrari per certificare la qualità dei docenti e dell’alta formazione erogata. Peraltro, i corsi sono regolamentati dalla regione Emilia-Romagna: AU.RA. è autoscuola ed ente di formazione accreditato.

“Al di là della validità di questo corso anche per i più giovani – sottolinea Yuri Gentilini, presi-dente di AU.RA. Autoscuole – credo che avvicinarsi alla nostra professione possa essere anche un modo per “cambiare vita”, magari per persone che oggi svolgono mansioni meno profes-sionalizzate. Diventare insegnanti di teoria o istruttori di guida significa seguire un percorso che in termini di impegno economico, di studio e di tempo può essere paragonato ad un corso di laurea di primo livello, con sbocchi occupazionali certi. Noi stessi come AU.RA. siamo co-stantemente impegnati nella ricerca e nella valutazione di nuove figure da inserire nei nostri organici, per potenziare i servizi che offriamo nelle varie sedi del gruppo”.

Per informazioni info@autoscuoleaura.it,

Per prenotazioni corsi@autoscuoleaura.it

Per tutto il resto visitate il sito; www.autoscuoleaura.it

Ufficio stampa: Alberto Mazzotti, 338 8556129