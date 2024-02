Al Ravenna Fc lo stadio in concessione fino a tutto il 2029: accordo con il Comune per gli arretrati

Un piano di rientro del club nei confronti del Comune per saldare gli arretrati delle utenze e il prolungamento della concessione dello stadio fino al 31 dicembre 2029. Una gran bella notizia per il Ravenna Fc 1913 quella uscita dal consiglio comunale di ieri. “Nella seduta di ieri - annuncia il Comune in una nota - il Consiglio comunale ha approvato la proposta di deliberazione “Concessione in uso e gestione dello stadio comunale Bruno Benelli al Ravenna football club 1913 Ssd Arl - periodo 1 marzo 2024 - 31 dicembre 2029” presentata dall’assessore Giacomo Costantini, con 22 voti favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Gruppo misto, Pri, Movimento 5 Stelle, Lista per Ravenna-Polo civico popolare), 1 voto contrario (La Pigna-Città-Forese e lidi) e 3 astenuti (Lega Salvini premier, Fratelli d’Italia).

L’assessore Costantini ha illustrato la delibera evidenziando che si tratta di un rinnovo alla società “Ravenna football club 1913”, unico club sportivo cittadino ad aver manifestato interesse alla gestione dello stadio comunale, essendo tale gestione onerosa ed impegnativa dal punto di vista strutturale, economico ed amministrativo; inoltre, risulta essere una prassi consolidata, anche in diverse altre città italiane, il collegamento concessorio esistente tra stadio comunale e la prima squadra di calcio locale in grado di garantire una migliore valorizzazione funzionale dell’impianto sportivo”.

Il canone

La delibera definisce anche la durata della concessione, che diventa di sei anni a partire dal 1° marzo 2024, e i rapporti economici: il Ravenna calcio corrisponderà al Comune un canone annuale che per i dieci mesi restanti del 2024 sarà di 11.422,96 euro e per i due anni successivi sarà di 13.707,55 euro ciascuno (Iva inclusa); mentre l’Amministrazione supporterà economicamente la gestione dell’impianto corrispondendo alla società calcistica 119.269,16 per il 2024 e 143.122,99 euro rispettivamente per il 2025 e il 2026 (Iva inclusa). Per i successivi tre anni, fino allo scadere della concessione nel 2029, si farà una specifica verifica.

“In merito alla situazione della mora - termina la nota - da parte della società nei confronti del Comune sulle utenze degli anni pregressi, dovuta ad una mancata voltura da parte del Ravenna calcio, è stato previsto un piano di rientro rateizzato con gli interessi dovuti”.