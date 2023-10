Aggredì rivale con le forbici a Marina di Ravenna. Chiesto il processo per tentato omicidio

Per la Procura non c’è dubbio. Cinque colpi sferrati con un paio di forbici, sia per la portata dei fendenti, sia per i punti vitali lambiti, avrebbero potuto uccidere. Così come non ci sono dubbi sul fatto che l’aggressione ai danni di un 41enne ravennate fosse stata preventivamente valutata dall’indagato, considerata la tappa a casa per poi uscire con l’utensile appuntito in tasca. Per quella tragedia sfiorata questa estate a Marina di Ravenna davanti al Rocksea Bar, la Procura vuole portare a processo un 35enne di origine napoletana, ma residente ad Alfonsine. L’indagato ha ricevuto in questi giorni un decreto di giudizio immediato e a novembre dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare, accusato di tentato omicidio.

La lite degenerata

I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 maggio scorsi. Nessun dubbio sulla dinamica, anche grazie alle telecamere di sicurezza del locale sotto il cui obiettivo si è svolta l’intera scena. I due uomini, entrambi compagni in passato della stessa donna, stavano avendo un confronto sulle modalità ritenute violente con le quali il 41enne – poi divenuto vittima dell’aggressione – si rapportava con la ex. Quando lei stessa si è presentata mostrandosi piuttosto alterata con quest’ultimo, il 35enne ha dapprima afferrato il rivale per il collo, poi ha estratto le forbici tenute nel giubbotto, la lama lunga 7,5 centimetri, e lo ha pugnalato. I colpi hanno raggiunto in particolare addome, collo e spalla. Coltellate affondate con un furia tale e in rapidissima successione, andando ad attingere zone giudicate dal medico legale anatomicamente pericolose, perché prossime a parti vitali del corpo. La donna stessa aveva preso le difese dell’uomo che fino a pochi istanti prima aveva insultato: implorare il 35enne di smetterla tentando di frapporsi fra i due spingendo via l’aggressore non era servito a nulla.

Consulenza medico legale

La vittima se l’era cavata tutto sommato con poco, dopo il ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Ma era stata la consulenza medico-legale a specificare i rischi che aveva corso, portando così il sostituto procuratore Silvia Ziniti a formulare il capo d’accusa. Il 35enne, dal canto suo, era stato collaborativo una volta trovatosi di fronte alla polizia di Stato, mostrando agli agenti della Squadra mobile il punto in cui aveva gettato il coltello, un tombino nella zona di via Tommaso Gulli.

Ora affronterà il processo con rito alternativo, così come richiesto dal proprio difensore, l’avvocato Luca Donelli, dopo avere nel frattempo risarcito parzialmente la parte offesa, assistita dal legale Antonio Diogene.