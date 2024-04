Adotta un ospedale e un orfanotrofio in Camerun: l’appello alla generosità parte da Ravenna

Adotta un ospedale e un orfanotrofio a Douala (Camerun). E’ la lodevole iniziativa messa a punto nel dicembre del 2020 e affrontata dai presidenti delle Associazioni il “Terzo Mondo ODV” e “Cuore e Territorio”, nel periodo più buio vissuto dalla nazione per la pandemia Covid. L’obiettivo principale come si sono prefissati i rispettivi Presidenti, Charles Tchameni Tchienga e Giovanni Morgese, è quello di aiutare oltre 500 persone, in particolare bambini e donne del Camerun con un progetto che punta alla formazione professionale dei cittadini camerunesi, con lo scopo di favorire i partecipanti nell’approccio al mondo dell’impresa sociale in piena autonomia. “Un progetto - riferisce Tchienga - già avviato dal Terzo Mondo, insieme alla regione Emilia-Romagna, al Comune di Ravenna e a Cuore e

Territorio”.

Il 5 aprile Cuore e Territorio si recherà nel cuore del Camerun per allacciare grazie al partner “Terzo Mondo ODV”, rapporti diretti con un ospedale decentrato e un orfanotrofio. Obiettivo, adottare e far funzionare un ospedale nelle zone decentrate. I migranti camerunensi fuggono da condizioni sociali invivibili che possono diventare come e peggio di una guerra. Il Camerun è un paese di bambini, si trasformano rapidamente in piccoli adulti e adottare un orfanotrofio può regalare una infanzia relativamente più piena.

Come donare

La raccolta fondi che verrà avviata con il sostegno di “Ravenna24ore”, servirà a sostenere gli orfanotrofi. Per far parte del progetto sarà sufficiente donare piccole cifre versandole sul conto corrente intestato a Cuore e Territorio Iban IT02F0627013100CC0000027952 causale “Camerun 2024”

“Il 13 aprile, - concludono Morgese e Tchienga - vi racconteremo l’esperienza camerunese vissuta in prima persona documentandovela con video, foto e racconti”.