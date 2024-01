Addio a Filippo Errani, segretario Uila di Ravenna. «Punto di riferimento dei lavoratori»

Si è spento prematuramente sabato scorso a soli 57 anni Filippo Errani: dal luglio del 2023 ricopriva l’incarico di segretario generale di Uila, la sezione agroalimentare di Uil, per la provincia di Ravenna. A dare ieri l’annuncio della scomparsa di Errani sono stati Carlo Sama della Uil di Ravenna e Sergio Modanesi della Uila regionale e territoriale, che hanno spiegato come il sindacalista se ne sia andato «dopo una lunga malattia che ha affrontato con coraggio e grande forza ma che non gli ha impedito di rimanere, fino all’ultimo, un punto di riferimento sia per i colleghi che per gli addetti della categoria del settore agricolo e agroalimentare, della quale era diventato segretario generale nel luglio del 2023».

In precedenza Errani aveva lavorato come Rsu alla Bunge di Ravenna e poi, fin dal 2009, come funzionario sindacale alla Uila: «Ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore - proseguono Sama e Modanesi - oltre che un collega e un amico a cui tutti riconoscevano indiscusse capacità professionali e soprattutto doti umane che facevano di Filippo una persona speciale. Unitamente a tutti i colleghi della Uil e della Uila di Ravenna siamo vicini a Cristina ed esprimiamo ai familiari di Filippo l’affetto e la vicinanza per la grave perdita. La scomparsa di Filippo Errani lascia un vuoto incolmabile nella Uil e nella Uila di Ravenna perché, oltre ad un amico fraterno, perdiamo una persona che nel corso della sua vita ha contribuito a difendere con competenza, passione e umanità, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo e agro-industriale. Cercheremo di onorarne la memoria mantenendo vivo il patrimonio immenso che ci ha lasciato».

I funerali di Errani si terranno questo pomeriggio con partenza alle 15.30 dalla camera mortuaria di Lugo verso il cimitero di Faenza, dove avverrà la cremazione. Errani lascia la moglie Cristina e la figlia Martina: la famiglia ha chiesto a chi desidera partecipare di destinare le offerte a favore dell’Istituto oncologico romagnolo.