Abusata durante la vacanza nel villaggio turistico a Punta Marina

Doveva essere una vacanza in famiglia, ma si è trasformata in un trauma per una ragazzina che nell’estate del 2024 non aveva ancora 14 anni. Un 36enne sudamericano, cugino della zia, è accusato di averla molestata in un villaggio turistico di Punta Marina, a Ravenna, tra sorrisi, avances insistenti, palpeggiamenti e un’aggressione in mare. La denuncia è partita subito dopo il rientro a casa. Ieri, per problemi legati alla nomina della difesa, il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato il processo a maggio, quando i genitori della vittima potranno costituirsi parte civile.

