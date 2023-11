A Ravenna la prima assemblea del Nuovo Sindacato Carabinieri

Per la prima volta nella storia dell’Arma, un sindacato militare, rappresentato dal Segretario Nazionale Massimiliano Zetti e dai segretari regionali e provinciali Giovanni Morgese, Andrea Di Virgilio, Vittorio La Porta, Salvatore Pacia del Nuovo Sindacato Carabinieri, è approdato il 15 novembre scorso nel Comando Provinciale di Ravenna in cui, dopo un breve e cordiale benvenuto ricevuto dal Comandante Andrea Lachi, ha avuto luogo la preannunciata assemblea che ha visto la partecipazione di decine di Carabinieri.

Il momento è stato propizio per illustrazioni e spunti di riflessione sul percorso sindacale, poi sulla realtà attuale dell’ambiente lavorativo nell’Arma e per illustrare le iniziative, le attività, i risultati del Nuovo Sindacato Carabinieri, ma anche per raccogliere le istanze dei colleghi a cui non mancheranno presto le dovute risposte. “E’ stata la seconda assemblea che svolgiamo, di quelle che sono in programma e che toccheranno le principali caserme della regione Emilia Romagna. Le difficoltà e le lacune quotidiane sono molteplici e svariate, poiché l’Arma è un apparato esteso, complesso e articolato, che realizza il proprio ruolo attraverso l’impiego di decine di migliaia di uomini. I problemi esistono, vorremmo dire anche a causa di una burocratizzazione, che a nostro avviso e modo di vedere potrebbe definirsi oltremodo eccessiva. Il nostro impegno, sinora ampiamente riconosciuto dagli iscritti, sarà quello di continuare ad adoperarci e dedicarci, giorno dopo giorno, per ottenere miglioramenti sotto ogni profilo, iniziando dalle necessità dei lavoratori ai minori livelli, che sono prevalentemente quelli “sulla strada”, per giungere a una crescente formazione professionale, sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e alla migliore qualità del tempo libero necessario ai recuperi psicofisici. Riteniamo di poter riuscire grazie ad una struttura sindacale che, oltre a poter contare sull’impegno di una folta schiera di dirigenti capaci e motivati, gode di un percorso normativo in favorevole evoluzione, ma soprattutto della fiducia corrisposta da migliaia di tesserati, che sono costantemente in crescita. Oramai gli iscritti ai sindacati nell’Arma sono all’incirca 30-40mila. Un numero imponente raggiunto, diremmo, in appena un triennio. Ciò manifesta oggettivamente l’ampiezza del “bisogno di sindacato” sentito dai militari”, concludono i tre segretari locali Giovanni Morgese, Andrea Di Virgilio e Vittorio La Porta.