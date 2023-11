A Ravenna ha preso il via la Borsa Italiana del Turismo cooperativo

Un appuntamento nazionale navigato come la Borsa Italiana del Turismo cooperativo e una “festa” culturale al debutto raccontano di cooperazione e offrono opportunità di networking tra imprese.

Ha preso il via oggi a Ravenna la Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo. L’appuntamento annuale, organizzato da oltre un decennio dalle articolazioni settoriali dedicate al turismo delle tre principali centrali cooperative italiane riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali, si svolge in due luoghi simbolo di cultura e turismo per la città di Ravenna: la residenza nobiliare Palazzo Rasponi dalle Teste, dove si terranno i convegni di oggi aperti al pubblico e i tavoli di co-progettazione di domani e il Mercato Coperto, dove si svolgerà la cerimonia di proclamazione del Premio Bitac 2023. Ricco il programma convegnistico del 23 che affronta numerose tematiche legate ai diversi turismi (turismo accessibile, enoturismo, interreligioso, scolastico) e ai nuovi sistemi di gestione dell’offerta. Domani sono invece previsti i tavoli tematici di co-progettazione, luogo i cui ci si confronta e nascono opportunità di collaborazione e business tra cooperative. Con la presenza di centinaia di operatori, buyer e esperti di turismo. Il 5 dicembre a Faenza con l’evento “Culturiamo - La bellezza che attrae, la cultura che affascina” la cooperazione culturale di Confcooperative Romagna diventa protagonista di un appuntamento al debutto: una festa con musica, video, performance, degustazioni e riflessioni. Un pomeriggio di racconto e di spettacolo, di incontro e di scoperta per fare networking e valorizzare la cultura come volano di attrattività del territorio. Con gli interventi di Accademia Bizantina, In Piazza, Living Romagna, Made Officina Creativa, Prima Pagina, Ravenna Teatro, Romagna Musica, Start Cinema, Studioin3, Teatro Europeo Plautino, Young Musicians European Orchestra. L’appuntamento è per il 5 dicembre dalle 17.30 al Ridotto del Teatro Masini di Faenza.