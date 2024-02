A processo a Ravenna per false vaccinazioni Covid. In 90 chiedono il proscioglimento. Imputati anche 5 tra medici e infermieri

E’ iniziato con l’appello, questa volta più leggero rispetto a quello precedente, quando gli imputati da elencare erano stati 227. Nella mattinata del 12 febbraio 2024 il conteggio si è fermato a 91. Questo il numero dei pazienti del dottor Mauro Passarini citati di fronte al giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti. Alla fine tutti o quasi (al netto del ripensamento di qualcuno che ha ripiegato sul patteggiamento) hanno scelto di discutere la richiesta di rinvio a giudizio per i falsi green pass ottenuti certificando vaccini secondo l’accusa mai inoculati o “diluiti” dal medico di base di Marina di Ravenna. Il dottore, 66 anni, arrestato nell’autunno del 2021, ha già patteggiato una pena di 2 anni per falso e peculato; quest’ultimo reato si riferisce alle dosi di vaccino anti-covid ricevute dal servizio sanitario nazionale e lasciate deteriorare senza utilizzarle. Per tutti i pazienti sotto accusa, residenti non solo nelle tre province romagnole ma in tutta Italia, il sostituto procuratore Angela Scorza, titolare del fascicolo, ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio; poco più che una dozzina gli imputati presenti, seduti in fondo all’aula della corte d’assise di Ravenna, la più capiente del tribunale. La loro sorte sarà decisa nell’udienza del 4 marzo, quando il giudice si esprimerà caso per caso, decidendo se pronunciarsi con sentenza di non luogo a procedere come chiesto dai difensori, facendo cadere in quest’ultimo scenario le contestazioni, oppure rinviare a giudizio dando così il via a un pubblico dibattimento, strada che - nell’eventualità della condanna - non darà diritto allo “sconto” di un terzo della pena.

I medici

C’è poi il capitolo medici e infermieri. Cinque gli imputati che risultano dipendenti dell’Ausl Romagna, nei confronti dei quali l’azienda sanitaria ha deciso di costituirsi parte civile, lamentando un danno d’immagine e il pericolo arrecato al personale sanitario . Fra loro, quattro hanno discusso il rinvio a giudizio. Una sola dipendente, invece, deciderà la propria strategia processuale nella prossima udienza, scegliendo tra patteggiamento e rito abbreviato.

