Ravenna, via libera al nuovo Conad

Passa in consiglio comunale con diciotto voti favorevoli e dieci contrari l’allargamento del nuovo Conad che dovrebbe sorgere tra via Stradone e la zona Poggi.

Ieri pomeriggio a Palazzo Merlato è arrivato infatti il voto decisivo sulla variante del Poc 2010-2025, che concederà al supermercato di aumentare da 1.500 metri quadrati a 2.500 la superficie della struttura di vendita alimentare in via di realizzo nel nuovo comparto edilizio tra via Antica Milizia e via Stradone.

Tale struttura unitamente alla già prevista struttura non alimentare, altrettanto vasta, porterà a 5.000 metri quadrati il grande centro commerciale del nuovo quartiere progettato nella periferia sud di Ravenna.