BOLOGNA. Al processo d'appello per la morte della moglie Giulia Ballestri che si è aperto stamane a Bologna Matteo Cagnoni non è presente. Il dermatologo condannato in primo grado all'ergastolo ha fatto pervenire una dichiarazione in merito alla sua assenza legata "alle precarie condizioni psicofisiche". La difesa, l'avvocato Gabriele Bordoni, ha chiesto pertanto di poter visionare la documentazione sanitaria relativa alle due ultime visite mediche a cui il detenuto è stato sottoposto a settembre. L'udienza, iniziata con un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, è stata temporaneamente sospesa per consentire alle parti di consultare il referto.

