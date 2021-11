Ravenna, venerdì all’Itis Baldini un incontro sulla sostenibilità energetica

Nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica, l’Itis Nullo Baldini di Ravenna organizza nella giornata di venerdì 5 novembre (ore 15-17, evento aperto a tutti che si terrà presso l’Aula Magna dell’istituto in via Marconi 2 a Ravenna) l’incontro “Sostenibilità energetica ed agenda 2030: riusciremo a segnare il goal 7?”.

L’obiettivo 7 dell’agenda 2030 è infatti quello di assicurare a tutti l’accesso a sistemi economici, affidabili, sostenibili e moderni: se ne parlerà nell’incontro nel quale il tema centrale sarà quello dello sviluppo sostenibile energetico e sulla riqualificazione energetica con particolare attenzione su innovazione e sostenibilità, i due binari sui quali si muoverà la transizione energetica verso il futuro.

Oltre ad una testimonianza dell’esperienza didattica sulla sostenibilità energetica nell’ambito delle materie tecniche, sono previsti gli interventi dell’ingegner Alberto Bernabini (CEO & Founder di Qint’x e Agnes) per illustrare il “Progetto Agnes, l’innovativo hub energetico verde in Europa” e dell’ingegner Roberto Vitale di Enel Distribuzione che interverrà su “Innovazione e sostenibilità per E-distribuzione: lo stato dell’arte e la strada verso il 2030”