Ravenna, "Un bagno di libri" per i bambini in spiaggia

Torna, dal 25 giugno al 26 luglio, la rassegna “Un bagno di libri - Nati per Leggere in spiaggia”, voluta dall'Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna per promuovere le letture ad alta voce per genitori con bambine e bambini da 0 a 6 anni. Si tratta di uno degli obiettivi principali indicati dal Centro per il libro e la lettura, insieme all’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) nel progetto “Città che legge”, qualifica che è stata conferita a Ravenna per il secondo anno consecutivo.

Durante il mese nel quale si svolgerà l’iniziativa, giunta al nono anno, saranno proposti quaranta appuntamenti in otto stabilimenti balneari, aderenti al programma Nati per Leggere, di Lido Adriano, Marina di Ravenna, Punta Marina e Casalborsetti.

Martedì 25 giugno si parte con le letture al bagno Adria di Casalborsetti e al Nariz di Punta Marina Terme, che si ripeteranno poi nei martedì successivi; i mercoledì le letture saranno al Sottomarino di Marina di Ravenna, al giovedì al Giada di Lido Adriano, al Paradiso di Marina di Ravenna e al Ventaglio di Casalbrsetti, al venerdì al Kamala e al Perla di Punta Marina Terme, sempre alle 17.



In tutti i bagni sarà anche possibile per bambine e bambini prendere a prestito i libri messi a disposizione dalla biblioteca Ada Ottolenghi e da Casa Vignuzzi e leggerli sotto l'ombrellone o a casa con mamma e papà.

Nella scorsa edizione di “Un bagno di libri – Nati per Leggere in spiaggia” sono stati coinvolti 277 genitori e 398 bambini mentre i lettori volontari hanno letto oltre 400 libri, per un totale di 30 appuntamenti.

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno saranno protagonisti i volontari lettori e le volontarie lettrici di Nati per Leggere formati in diversi anni; quest'anno sono stati 25 a partecipare al corso di formazione.

Nell’ambito del programma “Nati per Leggere”, a cui il Comune aderisce, i volontari e le volontarie di Nati per Leggere rappresentano una risorsa importante per la città e un rinforzo positivo nei confronti della promozione della lettura; sostengono infatti i bibliotecari e i pediatri nell'opera di sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza della lettura ad alta voce, rendendosi disponibili a fare dono del proprio tempo e della propria voce ai bambini e alle bambine all’interno delle stanze di attesa degli ambulatori, negli ospedali, ma anche durante incontri in biblioteca, nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.



Gli stabilimenti balneari contribuiscono al programma Nati per Leggere Ravenna con una donazione in libri che va ad alimentare lo scaffale dedicato ai lettori volontari disponibile alla biblioteca ragazzi di Casa Vignuzzi. Dal 2011 sono stati donati 751 albi illustrati, di cui 120 solo nel 2018.

Il programma delle letture

BAGNO ADRIA, Casalborsetti, martedì dalle 17 alle 18

25 giugno, 2, 9, 16, 23 luglio

BAGNO NARIZ, Punta Marina, martedì dalle 17 alle 18

25 giugno, 2, 9, 16, 23 luglio

BAGNO SOTTOMARINO, Marina di Ravenna, mercoledì dalle 17 alle 18

26 giugno, 3, 10, 17, 24 luglio

BAGNO GIADA, Lido Adriano, giovedì dalle 17 alle 18

27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio

BAGNO PARADISO, Marina di Ravenna, giovedì dalle 17 alle 18

27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio

BAGNO VENTAGLIO, Casalborsetti, giovedì dalle 17 alle 18

27 giugno, 4, 11, 18, 25 luglio

BAGNO KAMALA, Punta Marina, venerdì dalle 17 alle 18

28 giugno, 5, 12, 19, 26 luglio

BAGNO PERLA, Punta Marina, venerdì dalle 17 alle 18

28 giugno, 5, 12, 19, 26 luglio

Per altre informazioni: www.classense.ra.it. / Pagina FB /bibliotecaclassenseravenna