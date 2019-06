Ravenna, tre arresti per i maltrattamenti alla casa famiglia

Tre arresti nell'indagine per i maltrattamenti alla casa famiglia per anziani

“Villa Cesarea”. Chiusa la struttura, ospiti trasferiti.

A seguito del controllo eseguito da personale della Polizia Locale di Ravenna - comunica il comando della Polizia locale - sono emersi elementi che hanno dato luogo ad un’indagine, svolta congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e da personale del citato Comando di Polizia locale, che hanno consentito alla locale Procura della Repubblica, con due distinti provvedimenti, di richiedere al G.I.P. e ottenere tre ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono così state arrestate tre persone, il gestore della struttura e due collaboratrici, gravemente indiziate di maltrattamenti in danno degli anziani ospiti della casa famiglia.





La casa famiglia è stata chiusa in via amministrativa e gli ospiti sono già stati ricollocati in altre strutture.