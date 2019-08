Ravenna, travolto e ucciso sulle strisce pedonali

Travolto e ucciso sulle strisce pedonali, la vittima è un uomo di 61 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 lungo via Sant’Alberto. L’uomo probabilmente era uscito da un locale e stava attraversando la strada, con lui c’era anche un ragazzo, i due erano sul passaggio pedonale. Mentre stavano attraversando è sopraggiunta una Volkswagen Polo che viaggiava in direzione Sant’Alberto condotta da un 80enne che non si è accorto dei due uomini a piedi. Il giovane che stava attraversando è riuscito a evitarla, mentre il 61enne è stato centrato in pieno.

