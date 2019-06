Ravenna, tragedia al parco acquatico: bambino muore annegato

RAVENNA. Tragedia oggi pomeriggio al Mirabeach, il parco acquatico che si trova all'interno di Mirabiladia. Un bambino di 4 anni è morto per annegamento. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale.

E' successo alle 15.30 circa. Ancora non è chiaro come si accaduto. Dopo che è scattato l'allarme i soccorsi si sono precipitati sul posto. E' atterrato anche un elicottero del 118 ma i sanitari hanno deciso di trasportare il piccolo in ambulanza al Santa Maria delle Croci.

Purtroppo la corsa è stata inutile e i tentativi di rianimarlo non sono serviti. Al parco per i rilievi necessari alle indagini sono intervenuti anche i carabinieri di Ravenna.