Ravenna, si scontrano in bicicletta su una ciclabile: due feriti

RAVENNA. Due persone sono rimaste ferite questa mattina, alle 10.30, dopo essersi scontrati sulla pista ciclabile in via Di Roma. Entrambi stavano pedalando sulle rispettive biciclette. La dinamica di quanto è accaduto è al vaglio della polizia municipale che ha eseguito i rilievi.

Foto Massimo Fiorentini

Entrambi i ciclisti sono volati a terra. Uno dei due ha sbattuto il capo sul'asfalto e ha perso conoscenza.

Poco dopo in via Di Roma sono arrivate le ambulanze del 118 e un'auto con il medico a bordo. Per uno dei due ciclisti è stato poi richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 che dall'ospedale Santa Maria delle Croci lo ha trasportato al Trauma center del Bufalini di Cesena.