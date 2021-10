Ravenna, si ribalta con il camion nella zona del porto: 35enne in gravi condizioni

Un camion si è ribaltato in Via Classicana in zona porto nei pressi della Setramar. Questa mattina alle 7.30 un 35enne camionista rumeno viaggiava in direzione Ravenna ma ha perso il controllo di un camion carico di sementi, ribaltandosi su un fianco. E’ stato portato a Cesena in gravi condizioni. Il traffico nella zona del porto fortunatamente non è bloccato, ma le operazioni di svuotamento e rimozione richiederanno diverse ore. Il traffico in uscita è garantito attraverso l’accesso da uno svincolo laterale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto inizialmente il 118 con una ambulanza, per poi richiedere l’intervento del medico e successivamente dell’elicottero per soccorrere il camionista e trasportarlo all’ospedale Bufalini. Sul posto anche i Vigili del Fuoco: dai primi rilievi, il camionista sarebbe riuscito ad uscire dal mezzo autonomamente, ma le sue condizioni restano gravi.