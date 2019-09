Ravenna, "sì" al progetto Hub. Bando per lavori a metà ottobre

RAVENNA. Il sospirato "sì" della Conferenza dei servizi regionale al Progetto Hub è arrivato oggi, nella tarda mattinata. Il commissario dell'Autorità portuale, Paolo Ferrecchi, ha incontrato l'ente che riunisce le istituzioni di tutela ambientale che hanno dato il via libera (dopo che erano stati richiesti, a più ripresi, approfondimenti documentali) al bando da 250 milioni che porterà all'approfondimento del canale Candiano e, una volta giunti i verbali di incontro, allo svuotamento della cassa di colmata della Nadep. Un passo in avanti storico che consentirà, nell'arco di due settimane dall'arrivo delle autorizzazioni, di pubblicare il bando. E in alcuni mesi di assegnare i lavori. Sabato il commissario spiegherà i dettagli alla comunità portuale.

