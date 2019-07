Ravenna, sbatte la testa dopo urto con un'auto. Grave ciclista

RAVENNA. Batte la testa sul cemento dopo urto con un’auto, grave ciclista. L’incidente che ha coinvolto un anziano è avvenuto nella tarda mattinata in viale Randi. Stando a una prima ricostruzione sembra che il pensionato stesse pedalando quando, giunto in prossimità dell’incrocio con via Missiroli, è finito contro una vettura, perdendo l’equilibrio e sbattendo contro l’isola spartitraffico.

Soccorso dall’ambulanza, il ferito è stato portato d’urgenza al vicino ospedale.