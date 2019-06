Ravenna, sangue e paura in Darsena: un accoltellato

RAVENNA. Paura in zona Darsena ieri sera poco prima della mezzanotte. In via D'Alaggio, nei pressi della caserma della polizia municipale, sono spuntati i coltelli durante una lite tra un gruppo di cittadini, sembra tutti di origine nordafricana .









Un 29enne tunisino è stato accoltellato a una coscia. Alle urla è scattato l'allarme e poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 che ha trasportato il ferito in ospedale dove poi è stato operato.

Gli stranieri coinvolti nella lite sono fuggiti e ora sono in corso le ricerche. Non si esclude che questo episodio possa essere collegato con le aggressioni che si sono verificate nei giorni scorsi nella zona del Borgo San Rocco.