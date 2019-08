Ravenna, prende a bastonate trigone. Filmato e insultato dai bagnanti

RAVENNA. Ha preso a bastonate una femmina di trigone che aveva appena partorito vicino a riva e che in conseguenza dei colpi ha perso l’uso dell’occhio destro e riportato lesioni alla cavità cranica. L’episodio di inciviltà è avvenuto verso le 13 nel tratto di spiaggia libera a sud di Casaborsetti sotto gli occhi dei bagnanti che hanno pesantemente redarguito il responsabile, al momento non identificato, e allertato la Polizia locale e i carabinieri forestali. In corso accertamenti per risalire all’identità dell’uomo che si ipotizza possa essere un turista. Il pesce gravemente ferito è stato recuperato dal personale del Cestha di Marina di Ravenna che l’ha preso in cura e nonostante le lesioni è sopravvissuto.

