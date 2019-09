RAVENNA. Operaio cade dal ponteggio del cantiere. Paura in via XIV Luglio stamane per un infortunio sul lavoro, che dai primi accertamenti sembra fortunatamente non grave. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per soccorrere il ferito, che ha riportato lesioni di media gravità, e accertare la dinamica dell'accaduto e verificare la stabilità dell'impalcatura.

