RAVENNA. Non si placano le polemiche su Ettore Muti. Dopo le contestazioni in occasione della commemorazione dell'ex gerarca fascista a fine agosto, nella notte una nuova scritta è comparsa sui muri di un locale di via Faentina. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.

