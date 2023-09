Ravenna, migranti in arrivo: “Inspiegabile la scelta del Governo”

Lo sbarco è previsto alle 15 di oggi al terminal Crociere di Porto Corsini. Un viaggio di 740 miglia dalle acque internazionali in zona Sar Maltese (area cioè le cui competenze di ricerca e soccorso in mare sono di competenza delle autorità di La Valletta), per poter attraccare in Italia e far sbarcare i 28 profughi soccorsi dalla Life Support. Tanto, troppo lungo, contesta il capomissione della nave umanitaria di Emergency, Emanuele Nannini, che critica la destinazione assegnata: «Al momento del soccorso i 28 naufraghi si trovavano molto lontano da ogni costa e il loro motore non funzionava. Il gommone era in condizioni molto precarie di navigabilità; non sarebbero mai riusciti ad arrivare in un porto sicuro da soli. Dopo il soccorso, abbiamo informato le autorità competenti che eravamo a disposizione per assistere altri casi visto che l’area in cui ci trovavamo non era coperta da altre navi di ricerca e soccorso. Purtroppo abbiamo ricevuto l’informazione che l’Mrcc italiano ci aveva assegnato il porto di Ravenna e che non potevamo effettuare ulteriori soccorsi, nonostante la nostra nave avesse ancora capacità per accogliere altri naufraghi a bordo. Ravenna si trova a più di 4 giorni di navigazione dal punto in cui abbiamo effettuato il soccorso: giorni in cui la Life Support si è trovata lontana dall’area operativa. Inoltre sono 4 ulteriori giorni di navigazione per le 28 persone soccorse che erano già in acqua da più di 48 ore. È inspiegabile che ci vengano assegnati porti così lontani, soprattutto quando non ci sono altre navi di soccorso nella zona operativa. La scusa del Governo per assegnarci questo porto è di non mettere in difficoltà i porti italiani ma ci sembra difficile che 28 persone possano mettere in difficoltà qualsiasi porto, dalla Sicilia all’Italia settentrionale».

