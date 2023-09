Ravenna, lotta al granchio blu in cucina: decuplicata la richiesta

RAVENNA – Uno dei modi per arginare il flagello granchio blu che fa disperare i pescatori dell’alto Adriatico (specie quelli di vongole) e i capannisti ravennati è farlo finire in tavola. E su questo Coop Alleanza 3.0 si è messa in moto anche e soprattutto per «supportare gli attori provati dalla presenza della specie invasiva e costruire una filiera di consumo di questo crostaceo, anche secondo quanto indicato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste». Come? Appunto alimentando la vendita del granchio blu, che ora, dato anche il clamore mediatico, è più conosciuto e più ‘comprato’.

I numeri, in questo caso, parlano chiaro: da giugno -appunto «anche per via del clamore mediatico attorno al granchio blu e della competitività del suo prezzo al chilo», che sui banchi di Coop Alleanza 3.0 va da un range tra 5,60 e 5,90 euro- la richiesta di questo crostaceo da parte di soci e consumatori «è cresciuta in modo esponenziale, anche nei negozi della Cooperativa nei cui banchi della pescheria è presente». Nelle otto regioni in cui è presente Coop Alleanza 3.0 -Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata- da gennaio a giugno il granchio blu era in 19 reparti di pescheria, a luglio sono passati a 30, ad agosto a 86 su 171 complessivi. E se nei primi sei mesi del 2023 ne erano stati venduti 180 chili a luglio questa cifra è quasi raddoppiata (325), per addirittura decuplicare, con oltre 1.800, in agosto. Coop Alleanza 3.0 si propone come «interlocutore diretto per produttori e fornitori locali«, e ha applicato questo approccio all’emergenza granchio blu, «consolidando una filiera di approvvigionamento e consumo sempre più ampia ed efficiente, una filiera che possa essere un contributo per limitare la dannosa presenza del crostaceo».

Insomma, una filiera di ‘salvataggio’. In Emilia-Romagna, da gennaio a giugno il granchio blu era in 14 reparti pescheria, a luglio in 21, ad agosto in 32 sui 94 in regione; nei primi sei mesi del 2023 i chili venduti sono stati 123, a luglio 226, oltre 720 in agosto. In Friuli Venezia-Giulia, da gennaio a luglio il granchio blu era assente in regione, con solo un reparto di pescheria che lo vendeva. Ad agosto era nei banchi di pescheria di 15 negozi sui 17 in regione. Anche per quanto riguarda le vendite, nei primi sette mesi dell’anno praticamente erano assenti in Friuli Venezia Giulia, con un’impennata che ha superato i 200 chili in agosto. In Veneto, da gennaio a giugno il granchio blu era in un reparto in pescheria, a luglio sono passati a quattro, ad agosto a 21 su 24 in regione; nei primi sei mesi del 2023 il prodotto era praticamente assente, poi a luglio, con 41 chili venduti, i veneti hanno iniziato ad acquistare questo crostaceo, fino a superare i 720 chili di agosto.