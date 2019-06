Ravenna, lavoro finto per truffare l'Inps: in 15 a processo

RAVENNA. Non più di due settimane fa erano stati arrestati per lo scandalo del “caporalato” nelle due case famiglia che gestivano, dove i dipendenti erano costretti a lavorare in condizioni disumane. Ieri invece, i coniugi Denis Gualandi e Antonella Michela Tassinari sono stati rinviati a giudizio assieme ad altre 13 persone, complici di un gioco di assunzioni e licenziamenti fittizi finalizzato a incassare i soldi della disoccupazione.

Un “giochino”, quello che sarebbe stato architettato da Franco Corrado, 56enne originario di Predappio e titolare di “Hrocca” ditta edile con sede legale a Castrocaro Terme, che più o meno funzionava in questo modo: assumeva e versava regolarmente i contributi a tutti i dipendenti.

Peccato però che nessuno di loro lavorasse. A fare fede era la carta: lettere di assunzioni e di licenziamenti, presentate dopo un periodo di lavoro fittizio sufficiente per chiedere la disoccupazione all’Inps.

