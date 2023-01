Ravenna, la messa per i 10 anni dell’arcivescovo Ghizzoni – Gallery

Ieri sera in duomo si è celebrata le messa per rendere omaggio ai dieci anni di episcopato a Ravenna-Cervia per l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, con l’omelia del vescovo emerito di Rimini Francesco Lambiasi. “Il mio augurio per i prossimi 10 anni? – ha dichiarato l’arcivescovo a “risveglio 2000″ – Che tutte le forze e le persone che sono impegnate nella vita della Chiesa abbiano gli occhi aperti per vedere come evolve la realtà nella quale siamo e che si possano trovare le vie giuste ed efficaci per l’evangelizzazione di questa terra. Vi auguro e mi auguro di riuscire sempre a valorizzare i doni e i carismi già presenti nel popolo che vive in Ravenna-Cervia, da cui mi sono sentito accolto”.

1 di 10