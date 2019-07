Ravenna, la lite al bar degenera in rissa: un ferito

RAVENNA. Attimi di violenza e paura poco prima di pranzi, verso le 11.30, in un bar di via Alberoni. Come siano andate le cose lo stabiliranno gli accertamenti della polizia che è intervenuta. Da una prima ricostruzione sembra che due persone di nazionalità nigeriana abbiano iniziato a discutere con un cittadino senegalese che a un tratto avrebbe afferrato un portacenere scagliandolo contro uno degli altri due.

Foto Massimo Fiorentini

A quel punto è partita una rissa che si è conclusa quando il senegalese si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno rintracciato poco dopo, grazie anche all'aiuto dei carabinieri, in via Carducci. Il senegalese, 25 ani, è stato poi accompagnato in questura. I due cittadini nigeriani sono stati invece medicati al pronto soccorso dopo l'intervento di un'ambulanza del 118.