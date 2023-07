Ravenna, investe moto e fugge: centauro in ospedale

Ha investito una motocicletta ed è fuggito senza prestare soccorso. Per questo un automobilista è ricercato dalla Polizia locale che ha già visionato le telecamere disponibili nelle immediate vicinanze della zona e ha parlato con la vittima dell’incidente. L’episodio è avvenuto in via Bonifica, a Lido di Dante, nella serata di martedì.

Erano circa le 22.30 quando il centauro, provenendo da Lido Adriano e procedendo verso Porto Fuori, è stato urtato da un’auto berlina di colore grigio il cui conducente non ha rallentato né si è fermato per i soccorsi. L’uomo in sella alla due ruote è finito a terra ed è stato portato all’ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Ferite non gravi, dunque, tanto che già il giorno successivo ha risposto alle domande della Polizia locale di Ravenna sull’accaduto. Gli agenti stanno mettendo insieme tutti gli elementi del caso per rintracciare il pirata della strada. Nel caso in cui venga trovato, l’uomo rischia una denuncia per omissione di soccorso.