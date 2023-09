Ravenna, incidente: si ribalta con la minicar e viene sbalzata fuori, grave una donna

Un brutto incidente stradale questa mattina verso le 11.45 a Ravenna. Teatro del sinistro la via Dismano a Borgo Faina, vicino al chiosco della piadina. Una microcar guidata da una donna di 61 anni si è ribaltata autonomamente, sbalzando fuori la signora al volante e la figlia al suo fianco. Per cause in via di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Ravenna, la Polizia Municipale e il 118: la donne è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, così come la figlia, quest’ultima in condizioni giudicate di media gravità.

RAVENNA: INCIDENTE IN VIA DISMANO BORGO FAINA 04-09-2023—FOTO FIORENTINI