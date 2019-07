Ravenna, in spiaggia con i cavalli: scattano le multe

RAVENNA. A seguito di segnalazioni, relative alla presenza, vietata, di cavalli lungo l’arenile demaniale, nelle prime ore della mattinata di ieri alcuni agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli e comminato sanzioni a Marina Romea, per un totale di 800 euro. Sono state infatti riscontrate quattro violazioni all’ordinanza balneare della Regione che prevede il pagamento di una sanzione pari a 200 euro per chi porta in spiaggia cavalli.