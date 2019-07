Ravenna, in fiamme 1.200 balle di fieno a Sant'Antonio. Rogo di 48 ore

RAVENNA. In fiamme 1.200 balle di fieno a Sant'Antonio. Il rogo, sviluppatosi in via Metano 8, in prossimità dell'abitato, è però sotto controllo come spiega una nota del Comune. "Non è stata rilevata la presenza di amianto o di altre sostanze inquinanti pericolose e pertanto non si ravvisano rischi per la salute e l’incolumità dei cittadini - si legge nel comunicato dell'Amministrazione -. La zona è presidiata dai Vigili del Fuoco e dai tecnici di Arpa in costante collegamento con i tecnici dell’Azienda sanitaria locale e del Comune. La combustione potrebbe protrarsi per altre 24/48 ore. Nel caso di variazioni del vento, che potrebbero provocare lo spostamento del fumo verso le abitazioni, si invita a tenere chiuse le finestre".

