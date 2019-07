Ravenna, imprenditore sversa liquami. Sequestrato tratto di argine fluviale

RAVENNA. Pensava forse di non essere visto o di passare inosservato. Nonostante fosse pieno giorno e quell’area scelta per sbarazzarsi dei liquami raccolti in azienda (l'argine sinistro del fiume Ronco, all’altezza di Ghibullo, poco dopo il ponte che unisce via Gambellara con la Ravegnana ) fosse tutt’altro che nascosta. E lì da alcuni giorni è stato posto sotto sequestro un tratto di argine lungo circa sei metri, che contempla parte della riva a lato della carreggiata e tutta la scarpata che conduce al letto del fiume. I sigilli e le transenne sono stati posizionati dopo un sopralluogo effettuato dalla Polizia locale assieme ad Arpa mercoledì scorso, in seguito a un primo controllo eseguito nella mattinata di lunedì dai Vigili del fuoco.

E nei confronti del responsabile dello sversamento, il responsabile di un’azienda ravennate rintracciato grazie alla segnalazione di un testimone, è partita la segnalazione alla Procura.

