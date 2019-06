Ravenna, il mitico "Bar Rita" compie 50 anni

RAVENNA. Meta da sempre di nottambuli e fumatori, in 50 anni di attività il bar Rita ha saputo cavalcare i cambiamenti e le mode cambiando pelle per arrivare a diventare, oggi, oltre al bar e tabaccheria sempre aperto che resta un vero punto di riferimento per i ravennati, anche locanda e ristorante. Il mezzo secolo di attività è stato festeggiato ieri, quando i gestori hanno offerto un aperitivo a tutti i clienti, sfoggiando con orgoglio anche la maxi-torta su cui campeggiava il numero 50.

L'articolo nell'edizione di oggi del Corriere Romagna