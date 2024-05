Ravenna, frana nell’argine del Ronco. Stop ai bus scolastici

RAVENNA A un anno dalla drammatica alluvione, torna la preoccupazione a Borgo Sisa. Un tratto di argine del fiume Ronco è franato pregiudicando la sicurezza della circolazione su via Argine Destro. La notizia si è diffusa lunedì scorso quando il Comune ha spedito un Sms ai genitori degli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Il messaggio è arrivato 20 minuti prima della campanella finale. Si è trattato di una decisione improvvisa, che ha anche messo in difficoltà le famiglie che si sono dovute prodigare per recuperare i figli a scuola a San Pietro in Vincoli. Quello che sembrava un provvedimento temporaneo è poi diventato una condizione più duratura: con un secondo avviso il Comune ha infatti disposto la sospensione del servizio del trasporto scolastico lungo l’argine fino al termine della scuola. La speranza dei genitori era che si potesse individuare un percorso alternativo per il trasporto scolastico, ma dal Comune hanno fatto sapere che non era possibile.

Una cittadina ha chiesto informazioni più dettagliate al Comune. Questa la risposta fornita via email dall’ufficio Pianificazione Mobilità: “Le limitazioni di divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate sono state richieste dal Servizio Strade del Comune a seguito di nota specifica dell’Ufficio Sicurezza Territoriale Protezione Civile Ravenna, che ha rilevato un progressivo peggioramento della situazione in argine destro fiume Ronco, dove un franamento di notevole lunghezza ha provocato lo scivolamento della scarpata dell’alveo fluviale. Per le attività di messa in sicurezza e manutenzione in emergenza della rete stradale è intervenuta la ditta che gestisce le attività afferenti al contratto di Global Service manutentivo del patrimonio stradale del Comune di Ravenna. Un primo intervento ha previsto l’installazione di segnaletica e presidi specifici, tuttavia sono in corso ulteriori verifiche della segnaletica installata al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza. Considerato che nel tratto interessato dal franamento sono necessarie limitazioni di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, senza eccezioni, le deviazioni delle linee TPS sono state valutate di conseguenza. In prima analisi non è stato possibile valutare altri percorsi alternativi per servire la località di Borgo Sisa”.

«Abbiamo agito in base alle comunicazioni che ci sono giunte dall’Agenzia territoriale regionale che esegue i lavori e ora deve intervenire con somma urgenza per ripristinare l’argine - spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte -. Il provvedimento è stato adottato nel tratto da Borgo Sisa a Coccolia. Ci sono dei cedimenti e bisogna intervenire per metterli a posto. Abbiamo emesso un’ordinanza per la riduzione del carico»